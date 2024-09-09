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14:40, 9 сентября 2024Спорт

Матч молодежных сборных России и Вьетнама отменили

Матч молодежных сборных России и Вьетнама отменили из-за ливня в Ханое

Фото: Mitchell Leff / Getty Images

Матч молодежных сборных России и Вьетнама по футболу отменили. Об этом сообщается в Telegram-канале российской команды.

Во время встречи во вьетнамском Ханое пошел ливень. «Из-за погодных условий и неблагоприятного прогноза организаторы приняли решение остановить матч. В целях безопасности игроков он не будет продолжен», — отмечено в заявлении. Итоговый счет встречи — 2:0 в пользу россиян.

Ранее команды провели еще один товарищеский матч. Он прошел в пятницу, 6 сентября, и завершился победой сборной России со счетом 3:0.

До этого из-за тайфуна «Яги» был отменен матч взрослой сборной России против Таиланда, который должен был пройти в Ханое 7 сентября. Двумя днями ранее команда Валерия Карпина провела игру против Вьетнама (3:0).

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      Дарья Коршунова
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