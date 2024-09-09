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14:42, 9 сентября 2024Наука и техника

Нанороботы пригодились для лечения мозга

Нанороботов размером 295 нанометров использовали для лечения аневризм мозга

Фото: Jianrong Wu / Globallookpress.com

Специалисты Университета Эдинбурга (Шотландия) создали новый способ лечения болезней мозга. Об этом сообщается на сайте организации.

Ученые нашли способ лечить подобные заболевания без традиционной операции на мозге. В материале говорится, что аневризмы мозга представляют серьезную опасность — ежегодно эта болезнь уносит жизни около 500 тысяч человек. В качестве альтернативы операции специалисты предложили использовать нанороботов.

Созданные ими нанороботы имеют размер всего 295 нанометров, или одну двадцатую часть размера эритроцита человека. Для сравнения: вирус имеет размер 100 нанометров, большая часть бактерий — 1000 нанометров. Роботы получили магнитный сердечник, их корпус покрыт тромбином, который используется для лечения аневризм.

Движение нанороботов по артерии контролируется с помощью магнитного поля. При определенной температуре их оболочка разрушается, и лекарственное средство проникает в мозг. По словам ученых, в ходе испытаний на кроликах терапевтические тромбы не препятствовали общему притоку крови к мозгу, а запечатывали ослабленные участки кровеносных сосудов.

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«Нанороботы откроют новые горизонты в медицине, потенциально позволяя нам проводить хирургические операции с меньшими рисками, чем при традиционном лечении, и с высокой точностью доставлять лекарства в труднодоступные части тела», — заявил принимавший участие в исследовании доктор Ци Чжоу.

В конце сентября инженеры Корнельского университета (США) рассказали о создании роботов на основе мицелия, или грибницы. Для управления машинами ученые полагались на свет и тепло.

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      Андрей Ставицкий
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