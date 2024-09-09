Нанороботы пригодились для лечения мозга

Специалисты Университета Эдинбурга (Шотландия) создали новый способ лечения болезней мозга. Об этом сообщается на сайте организации.
Ученые нашли способ лечить подобные заболевания без традиционной операции на мозге. В материале говорится, что аневризмы мозга представляют серьезную опасность — ежегодно эта болезнь уносит жизни около 500 тысяч человек. В качестве альтернативы операции специалисты предложили использовать нанороботов.
Созданные ими нанороботы имеют размер всего 295 нанометров, или одну двадцатую часть размера эритроцита человека. Для сравнения: вирус имеет размер 100 нанометров, большая часть бактерий — 1000 нанометров. Роботы получили магнитный сердечник, их корпус покрыт тромбином, который используется для лечения аневризм.
Движение нанороботов по артерии контролируется с помощью магнитного поля. При определенной температуре их оболочка разрушается, и лекарственное средство проникает в мозг. По словам ученых, в ходе испытаний на кроликах терапевтические тромбы не препятствовали общему притоку крови к мозгу, а запечатывали ослабленные участки кровеносных сосудов.
«Нанороботы откроют новые горизонты в медицине, потенциально позволяя нам проводить хирургические операции с меньшими рисками, чем при традиционном лечении, и с высокой точностью доставлять лекарства в труднодоступные части тела», — заявил принимавший участие в исследовании доктор Ци Чжоу.
В конце сентября инженеры Корнельского университета (США) рассказали о создании роботов на основе мицелия, или грибницы. Для управления машинами ученые полагались на свет и тепло.