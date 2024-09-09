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04:14, 9 сентября 2024Наука и техника

Грибы использовали для управления роботами

Science Robotics: созданы роботы на основе грибов, управляемые с помощью света

Фото: Jannik Selz / Unsplash

Инженеры Корнельского университета (США) сконструировали роботов на основе мицеллия. Исследование было опубликовано в журнале Science Robotics.

Мицеллий — вегетативное тело грибов, находящееся под землей. Специалисты применили врожденные электрические сигналы мицелия для управления биогибридными роботами.

«Поместив мицелий внутри робота, мы позволили биогибридной машине чувствовать окружающую среду и реагировать на нее», — отметил профессор Роб Шепард. Для управления машиной ученые полагались на свет и тепло, но в будущем пообещали использовать химические реагенты.

Специалисты создали двух биогибридных роботов — мягкого робота в форме паука и колесного бота. В рамках эксперимента машины ходили и катились соответственно в ответ на сигналы мицелия, который стимулировали светом. Также роботов облучали ультрафиолетовым светом, заставив их поменять направление и скорость.

В материале говорится, что в будущем биогибридных роботов можно будет использовать для анализа химии сельскохозяйственных почв. Получая данные, машина будет решать, на какие участки следуют добавить больше удобрений.

В конце августа американские специалисты создали миниатюрную батарею для питания медицинских нанароботов. Аккумулятор размером с волос имеет цинковую основу и вырабатывает ток с помощью химической реакции.

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      Андрей Ставицкий
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