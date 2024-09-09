Подполье сообщило о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения». Где ВСУ хотят нанести удар?

Лебедев: ВСУ готовят полмиллиона бойцов для вторжения в Россию в 2025 году

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готовит «армию вторжения» для атаки на черноморский регион. По его словам, Вооруженные силы республики (ВСУ) планируют нанести удар весной 2025 года.

Подпольщик считает, что для этих целей Киев задействует как минимум полмиллиона военнослужащих. «Не супербойцы, но вполне соответствующие нашим мобилизованным. (...) Зимой мы не пойдем, а значит, у них есть время. Главное, дотянуть до зимы», — указал он.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Лебедев призвал открыть фронт в Одессе

Координатор николаевского подполья считает — чтобы обезопасить Черноморье, необходимо открыть фронт в Одессе. По его мнению, контроль над этим городом позволит обезопасить Крым, Новороссийск и в целом побережье Черного моря от ударов ВСУ.

Пока же, добавил Лебедев, над этими территориям нависла угроза террористической атаки. «У обезьян нужно отобрать опасные игрушки», — добавил подпольщик.

Как насчет убрать фронт под Новороссийском? Крымом? Было бы неплохо? Вот для этого нужен фронт в Одессе. Пока Одесса у противника, наше черноморское побережье под террористической атакой. Договориться ведь не получится — это все взрослые понимают Сергей Лебедев координатор николаевского подполья

Франция допустила, что введет войска на Украину в случае наступления России на Киев или Одессу

В марте на встрече с лидерами парламентских партий президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Париж может ввести войска на Украину в случае наступления Вооруженных сил (ВС) России на Киев или Одессу.

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

По словам главы Коммунистической партии Франции Фабьена Русселя, Макрон рассказал о сценарии, «который может привести к интервенции». Для французского лидера таким сценарием является продвижение фронта в сторону украинской столицы или стремительное наступление ВС России на юге с захватом Одессы.

Маск заявил о наличии у России задачи захватить Одессу

Американский бизнесмен и глава Tesla и SpaceX Илон Маск предположил, что единственным оставшимся вопросом в украинском конфликте остается взятие Одессы российскими войсками.

О таком развитии событий он задумался в комментариях к статье издания Zero Hedge, в которой приводились слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об ухудшении ситуации на фронте.

По словам бизнесмена, Россия не остановится, пока полностью не возьмет под контроль Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области.