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13:06, 9 сентября 2024Силовые структуры

Российский подросток обстрелял автобус из-за требований водителя оплатить проезд

В Нижнеудинске подросток обстрелял автобус после ссоры с водителем из-за оплаты

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Иркутской области 16-летний россиянин получил два года колонии по делу о хулиганстве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, вечером 16 февраля выходивший в Нижнеудинске из автобуса подросток не оплатил полную стоимость проезда, что привело к словесному конфликту с водителем. На улице школьник вытащил ранее приобретенный пневматический пистолет и дважды выстрелил в лобовое стекло начавшего движение автобуса и произвел еще один выстрел в заднее.

Случившееся было квалифицировано по статье 213 (Хулиганство) УК РФ. Своими действиями школьник создал реальную угрозу водителю и находившимся в салоне 10 пассажирам. Суд также принял решение об уничтожении пневматического пистолета, использованного при совершении преступления.

3 мая сообщалось, что в Красноярске двух 14-летних подростков избили и обстреляли на автобусной остановке.

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      Владимир Седов
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