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01:19, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

Симоньян назвала две причины санкций против RT и «России сегодня»

Симоньян: США ввели санкции из-за успеха RT и предстоящих выборов президента
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян две причины санкций США против российских СМИ. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, одна из причин заключается в успехе RT. «Только за прошлый год англоязычные наши проекты [набрали] почти 14 миллиардов просмотров. Это им больно. Это больше, чем у наших ближайших конкурентов — «Би-Би-Си», CNN», — сказала она.

Второй причиной, по мнению Симоньян, являются предстоящие выборы президента США. «Это уже отработанный у них сценарий: как выборы, надо быстренько всех отвлечь Россией», — добавила она.

О том, что власти США ввели санкции против российских СМИ, стало известно 4 сентября. Под ограничения попали медиагруппа «Россия сегодня» и принадлежащие ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Также санкции были введены против главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян.

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      Марина Совина
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