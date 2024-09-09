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22:13, 9 сентября 2024Спорт

СКА проиграл «Локомотиву» в КХЛ

СКА со счетом 0:2 проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче КХЛ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский СКА проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Ярославле и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Шайбы забросили Байрон Фрейз и Максим Березкин.

СКА под руководством Романа Ротенберга потерпел второе поражение в трех матчах нынешнего сезона. До этого петербуржцы проиграли магнитогорскому «Металлургу» и победили тольяттинскую «Ладу». «Локомотив» одержал третью победу подряд.

Ранее 9 сентября омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:1. В составе «Авангарда» дублем отметился Александр Филатьев, еще по одной шайбе забросили Игорь Мартынов и Семен Чистяков. У казанцев отличился Ник Петан.

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      Андрей Стрельцов
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