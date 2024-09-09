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14:16, 9 сентября 2024Спорт

Сменившая гражданство российская легкоатлетка назвала США своим домом

Сменившая гражданство российская легкоатлетка Куличенко назвала США своим домом

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Сменившая гражданство российская легкоатлетка Елена Куличенко, ныне представляющая Кипр, высказалась о жизни в США. Ее слова приводит Sport24.

Куличенко назвала Соединенные Штаты своим домом. «Но даже не буду говорить каким, это просто один из. У меня много на Земле таких мест, где я чувствую себя как дома», — добавила она, отметив, что в первую очередь это зависит от людей вокруг. Спортсменка поделилась, что иногда начинает скучать вдали от Джорджии.

4 августа Куличенко выступила в финале Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту, показав седьмой результат. Победительницей стала украинка Ярослава Магучих.

Куличенко сменила гражданство в 2021 году. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля 2017 года.

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