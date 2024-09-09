Тарасова оценила уход фигуристки Самоделкиной от Плющенко к американскому тренеру

Тарасова: уход от Плющенко к Арутюняну поможет Софье Самоделкиной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила уход фигуристки Софьи Самоделкиной из академии Евгения Плющенко к американскому тренеру Рафаэлю Арутюняну. Ее слова приводит РИА Новости.

«Арутюнян — это, конечно, тренер мирового уровня, один из выдающихся специалистов. У него тренировалось много знаменитых фигуристов. Так что я думаю, что и Самоделкиной он поможет», — посчитала Тарасова. По ее мнению, американский специалист обладает большим опытом, а также очень творческий.

Об уходе Самоделкиной из академии «Ангелы Плющенко» стало известно 7 сентября. Перешедшая под флаг Казахстана фигуристка отметила, что согласовала это решение со всеми сторонами.

17-летняя Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Кроме того, на счету спортсменки победы и призовые места на этапах Кубка страны.