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00:01, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

Умер Александр Масляков

Телеведущий Александр Масляков умер от рака на 83-м году жизни
Александр Масляков

Александр Масляков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Бывший ведущий КВН Александр Масляков умер в воскресенье, 8 сентября, на 83-м году жизни.

По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стал рак легких, последние полгода Масляков разговаривал и дышал с трудом.

В апреле сообщалось, что Масляков проходил поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких. Отмечается, что проблемы со здоровьем у телеведущего начались после перенесенного в 2022 году коронавируса.

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что смерть телеведущего Александра Маслякова стала невосполнимой утратой для всей России.

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      Марина Совина
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