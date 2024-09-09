В Кремле прокомментировали прошедшие выборы в России

Песков: выборы в России прошли образцово прозрачно и понятно

Выборы в России прошли образцово прозрачно и понятно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по итогам Единого дня голосования, передает ТАСС.

«Выборы состоялись. Они прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами», — прокомментировал Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, зарубежные атаки продолжались на протяжении всего голосования — с 6 по 8 сентября, но России удалось их отбить и «застраховать внутренний ландшафт от иностранного влияния».