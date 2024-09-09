Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:25, 9 сентября 2024Россия

Песков анонсировал встречу Путина с избранными главами регионов

Песков: Путин после выборов в регионах встретится с избранными губернаторами

Президент России Владимир Путин проведет традиционную после выборов встречу с избранными губернаторами. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что дата встречи с главами регионов в данный момент неизвестна, ее сообщат отдельно.

«Традиционно она проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим когда», — сообщил Песков.

8 сентября в России проходил Единый день голосования, включающий выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровне. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало. При этом она подчеркнула, что выборы проходят в экстраординарной ситуации.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Победа действующих губернаторов и бывшие министры в Госдуме. Как прошли выборы в России?

      Россиян захотели обязать проходить примирение при расторжении брака

      В Госдуме призвали Шольца покаяться перед Россией

      Вылетевший из Москвы после задержки самолет внепланово сел в европейском городе

      Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму

      Украинский мобилизованный рассказал о предательстве в ВСУ

      Алаудинов предрек ВСУ крах в Курской области

      Найден необычный способ разжечь угасшую страсть

      Врач отрезал младенцу пенис

      В Чехии почти полностью заполнились газохранилища

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше