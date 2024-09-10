Баку раскритиковал предложенный Ереваном мирный договор

МИД Азербайджана раскритиковал предложенный Арменией вариант мирного договора

Министерство иностранных дел Азербайджана считает неприемлемым предложение властей Армении подписать проект мирного соглашения, исключив из него несогласованные положения. Об этом сообщил пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, передает ТАСС.

По его словам, призывая подписать мирное соглашение, исключив из его текста несогласованные положения, Армения пытается оставить существующие проблемы на следующий этап.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об успехах в заключении мирного договора. По его словам, Ереван выполнил все пункты трехстороннего заявления 2020 года и добавил, что обеспечением безопасности транспортных коммуникаций с Азербайджаном должна заниматься Армения.

До этого Армения передала Азербайджану десятую редакционную версию проекта мирного договора. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что это соглашение — реальный шанс двух стран на заключение мирного договора.