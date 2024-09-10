Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:05, 10 сентября 2024Бывший СССР

Баку раскритиковал предложенный Ереваном мирный договор

МИД Азербайджана раскритиковал предложенный Арменией вариант мирного договора

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Министерство иностранных дел Азербайджана считает неприемлемым предложение властей Армении подписать проект мирного соглашения, исключив из него несогласованные положения. Об этом сообщил пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, передает ТАСС.

По его словам, призывая подписать мирное соглашение, исключив из его текста несогласованные положения, Армения пытается оставить существующие проблемы на следующий этап.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об успехах в заключении мирного договора. По его словам, Ереван выполнил все пункты трехстороннего заявления 2020 года и добавил, что обеспечением безопасности транспортных коммуникаций с Азербайджаном должна заниматься Армения.

До этого Армения передала Азербайджану десятую редакционную версию проекта мирного договора. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что это соглашение — реальный шанс двух стран на заключение мирного договора.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Украина начала переговоры с террористами в Сирии. Как боевики могут помочь Киеву в борьбе с Россией?

      Юпитерианскую миссию Europa Clipper начали готовить к запуску в октябре

      Стало известно о масштабном контрнаступлении ВС России в Курской области

      США отказались «выкручивать руки» Украине

      В России осудили гражданку Таджикистана за финансирование террористов

      Россиянам разъяснили порядок выписки уехавшего из страны квартиранта

      Дочь Барака Обамы заметили на фестивале в наряде за 297 тысяч рублей

      Россиянам назвали неожиданный продукт для профилактики рака кишечника

      Россияне на мотоцикле врезались в машину, пролетели несколько метров и попали на видео

      На Землю обрушится мощная магнитная буря. К чему стоит готовиться россиянам и как ее пережить?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше