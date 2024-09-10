Глава UFC не включил Нурмагомедова в число лучших бойцов в истории промоушена

Уайт включил Макгрегора, а не Нурмагомедова в число лучших бойцов в истории UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал лучших бойцов в истории промоушена. Его слова приводятся в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ESPN.

Уайт включил в топ-4 американца Джона Джонса (27 побед при одном поражении), его соотечественницу Ронду Роузи (12-2), канадца Жоржа Сен-Пьера (26-2) и Конора Макгрегора (22-6). Он не выделил среди лучших непобежденного россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Нурмагомедов заявил, что, когда закончил карьеру, как будто вышел из тюрьмы. Экс-боец отметил, что наслаждается отставкой, и назвал свою жизнь очень хорошей.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств. Он завершил карьеру в 2021 году.

