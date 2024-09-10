Момент уничтожения летевшего к аэропорту Домодедово БПЛА сняли на видео

Mash опубликовал видео уничтожения летевшего к аэропорту Домодедово БПЛА

В сети появилось видео с моментом уничтожения средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинского беспилотника «Лютый», который, как утверждается, летел в сторону аэропорта Домодедово. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

Кадры сняты, предположительно, в Ленинском городском округе. На них виден след в небе, вероятно, от российского снаряда, за появлением которого следует яркий взрыв.

Ранее также появилось видео с моментом попадания беспилотника в многоэтажный жилой дом на Высоковольтной улице в Раменском. На кадрах видно, как летательный аппарат приближается к зданию и врезается в его стену, после чего происходит мощный взрыв, высота пламени от которого достигает нескольких этажей.

По последним неофициальным данным, после атаки беспилотников в Раменском городском округе госпитализировали девять человек. Еще одну женщину спасти не удалость.

Как отчитались в Минобороны России, всего в ночь на 10 сентября средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 144 беспилотника Вооруженных сил Украины. 20 из них уничтожили в Подмосковье. Больше всего дронов — 72 — военные поразили в Брянской области.