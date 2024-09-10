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12:13, 10 сентября 2024Путешествия

Названы самые путешествующие знаки зодиака

Раки, Близнецы и Львы названы самыми путешествующими знаками зодиака

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Раки, Близнецы и Львы названы самыми путешествующими знаками зодиака. Такие данные приводятся в исследовании сервиса путешествий «Туту», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что в топ-5 самых активных путешественников вошли также Тельцы и Водолеи. С шестого по двенадцатое место в рейтинге расположились Девы, Овны, Весы, Рыбы, Козероги, Скорпионы и Стрельцы соответственно.

«Больше всего зодиаки-путешественники ездили в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону. Также были востребованы поездки в Адлер, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень и Казань», — говорится в сообщении.

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Среди стран были популярны Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Турция и Абхазия.

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что только 37,7 процента россиян почувствовали себя отдохнувшими после лета. Как пишет источник, большинство опрошенных соотечественников (75,2 процента) летом 2024 года смогли выбраться на дачу или на природу, 61,2 процента посетили новые места, а 35,1 процента побывали за границей.

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      Марк Успенский
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