Шмыгаль заявил о получении советского энергооборудования от Европы

Шмыгаль: Украина получила от Европы советское энергооборудование

Украина получила от всех соседних европейских стран советское оборудование для энергетики. О этом сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

По его словам, устойчивость энергетики является «одним из самых больших вызовов этой зимы и осени». Он добавил, что несмотря на прохождение предыдущих отопительных сезонов, зима этого года может стать самой тяжелой для Украины.

Ранее на Украине предрекли зимний блэкаут. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, открытые распределительные устройства являются ахиллесовой пятой украинской энергетики, поскольку министерство энергетики и компания «Энергоатом» не сделали ничего для их защиты.

До этого на Украине опровергли прогнозы по длительным отключениям света зимой. По словам министра энергетики Германа Галущенко.если будут работать восемь-девять энергоблоков, то отключения не превысят 12 часов.