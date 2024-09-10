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17:25, 10 сентября 2024Экономика

Тимати подарил матери квартиру в Москве

Рэпер Тимати с братом купили матери квартиру в Москве

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) подарил своей матери квартиру. О новом приобретении Симона Юнусова рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жилплощадь Тимати купил, скооперировавшись с братом. Презент был преподнесен неординарно. «Сын написал, что ему срочно надо со мной увидеться. У подъезда нас встречал второй сын, он подарил сумку моего любимого зеленого цвета и невзначай поинтересовался, как она открывается. Я открыла, а там лежали ключи от квартиры», — вспоминает мать музыканта.

В своей прежней 80-метровой квартире на Проспекте мира мама рэпера прожила 47 лет. После хрущевки, в которой она провела свое детство, новое жилье показалось ей огромным. Здесь она вырастила сыновей, а после того как они уехали, провела перепланировку и стала жить одна. Переезд на новую жилплощадь Юнусова воспринимает с энтузиазмом и большой благодарностью. «У меня выросли хорошие сыновья, которыми можно гордиться! Не спрашивайте, как воспитать таких, сама не знаю, так получилось», — пишет она в своем блоге. Квартира располагается неподалеку от дома самого Тимати, чему родительница несказанно рада.

Ранее такой дорогостоящий подарок сыну вручили Наташа Королева и Тарзан. Речь идет о квартире в центре столицы. Недвижимость в подмосковном Одинцово своим племянникам подарила экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева. Впоследствии такую жилплощадь можно будет продать, вложив вырученные деньги в образование.

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      Виктория Клабукова
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