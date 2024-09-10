Украинский футболист переплыл Тису и сбежал из страны

Украинский вратарь Денис Шелихов переплыл Тису и сбежал в Белоруссию

Бывший игрок сборной Украины по футболу Денис Шелихов сбежал в Белоруссию и подписал контракт с клубом «Славия-Мозырь». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что летом 2024 года у 35-летнего вратаря истек контракт с командой «Виктория» из Сум. Отмечается, что спортсмен хотел избежать мобилизации, в связи с чем он стал тщательно готовить свой побег из страны, в частности, обучаясь плаванию в ластах.

Вскоре он переплыл реку Тису и оказался в Румынии. Оттуда он приехал в Белоруссию, где и подписал контракт с местной командой. Шелихов прежде выступал за украинские клубы «Днепр» и «Волынь», на его счету один матч за молодежную сборную страны.

Ранее член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов получил российский паспорт. До этого он служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а после попадания в госпиталь и вымогательств за лечение он решил стать спортсменом, чтобы получить возможность выезжать за границу.