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22:59, 10 сентября 2024Спорт

Украинский футболист переплыл Тису и сбежал из страны

Украинский вратарь Денис Шелихов переплыл Тису и сбежал в Белоруссию

Фото: Derzsi Elekes Andor / Wikimedia Commons

Бывший игрок сборной Украины по футболу Денис Шелихов сбежал в Белоруссию и подписал контракт с клубом «Славия-Мозырь». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что летом 2024 года у 35-летнего вратаря истек контракт с командой «Виктория» из Сум. Отмечается, что спортсмен хотел избежать мобилизации, в связи с чем он стал тщательно готовить свой побег из страны, в частности, обучаясь плаванию в ластах.

Вскоре он переплыл реку Тису и оказался в Румынии. Оттуда он приехал в Белоруссию, где и подписал контракт с местной командой. Шелихов прежде выступал за украинские клубы «Днепр» и «Волынь», на его счету один матч за молодежную сборную страны.

Ранее член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов получил российский паспорт. До этого он служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а после попадания в госпиталь и вымогательств за лечение он решил стать спортсменом, чтобы получить возможность выезжать за границу.

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      Артём Верейкин
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