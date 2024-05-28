Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
Завтра
12:00 (Мск)
Бьянка Андрееску
Ролан Гаррос (ж)
Павел Котов
Завтра
12:00 (Мск)
Стэн Вавринка
Ролан Гаррос (м)
УНИКС
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 4-й матч
10:35, 28 мая 2024Спорт

Сбежавший с Украины спортсмен получил российский паспорт

Сбежавший член сборной Украины по рукопашному бою Кузнецов получил паспорт РФ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов получил паспорт РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, спортсмен получил документы после многочисленных проверок и теперь направляется к семье.

Кузнецов ранее служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ). После попадания в госпиталь и вымогательств за лечение он решил стать спортсменом, чтобы получить возможность выезжать за границу. В составе сборной Украины спортсмен отправился в Польшу на чемпионат Европы, откуда через Чехию сбежал в Россию.

Ранее украинский футболист московского «Торпедо» Руслан Червяков рассказал об отказе от гражданства ради выступлений в России. Нападающий объяснил, что по российскому законодательству он может иметь два паспорта, однако хочет играть за сборную России, поэтому отказался от спортивного гражданства Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ заявила о росте активности НАТО у границы России. Альянс отрабатывает ядерные удары по территории страны

      Ценам на аренду жилья в России предрекли снижение

      Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент назвал автора доноса на него

      Пассажирский самолет эвакуировали из-за надписи на салфетке

      Россиянин вернулся из поездки с животными в кишечнике

      В России решили ввести сбор за использование иностранного софта

      Samsung увеличит производство смартфонов в Китае

      Уголовное дело возбудили после кражи 27 лифтов в российском городе

      На Украине признались в симпатии к внутреннему стержню Армении

      Раскрыты порождающие вирусные видео темы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше