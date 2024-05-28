Сбежавший с Украины спортсмен получил российский паспорт

Сбежавший член сборной Украины по рукопашному бою Кузнецов получил паспорт РФ

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов получил паспорт РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, спортсмен получил документы после многочисленных проверок и теперь направляется к семье.

Кузнецов ранее служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ). После попадания в госпиталь и вымогательств за лечение он решил стать спортсменом, чтобы получить возможность выезжать за границу. В составе сборной Украины спортсмен отправился в Польшу на чемпионат Европы, откуда через Чехию сбежал в Россию.

Ранее украинский футболист московского «Торпедо» Руслан Червяков рассказал об отказе от гражданства ради выступлений в России. Нападающий объяснил, что по российскому законодательству он может иметь два паспорта, однако хочет играть за сборную России, поэтому отказался от спортивного гражданства Украины.