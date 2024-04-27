Украинский спортсмен сбежал с ЧЕ и собрался служить в ВС России

Украинский спортсмен сбежал с чемпионата Европы, чтобы служить в ВС России

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы в Россию, чтобы записаться добровольцем для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание Mash.

До участия в спортивных соревнованиях Кузнецов служил в десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, его отправили на передовую, где военные теробороны расстреляли его сослуживца.

После этого военный попал в госпиталь, в котором врач вымогал взятки у раненных военнослужащих за лечение. Кузнецов стал спортсменом, чтобы получить возможность выехать с Украины на соревнования.

Спортсмен отправился в Чехию, из которой самостоятельно переехал в Россию. По словам Кузнецова, он хочет служить в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ).

Ранее стало известно, что военные ВСУ отрубают части тел афроамериканским наемникам. По словам российского снайпера с позывным Дым, это делалось для того, чтобы осложнить опознание убитых военных.