В Киеве захотели видеть более 150 стран на втором «саммите мира»

Шмыгаль: Киев хочет видеть на втором «саммите мира» более 150 стран

Киев хочет, чтобы более 150 стран приняли участие во втором «саммите мира». Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Reuters.

Первый «саммит мира» по Украине проходил с 15 по 16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие 90 государств, однако России среди них не было.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал бессмысленность саммита по Украине без России. Он добавил, что все остальные страны, заявленные на вторую конференцию, также просили Киев не обходить стороной Россию.

До этого Зеленский сообщил, что конфликт на Украине завершится диалогом. При этом, по его словам, страна должна иметь «сильные позиции» для диалога.