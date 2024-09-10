В России Гашека назвали конченым негодяем

Кожевников назвал критикующего Россию чеха Гашека конченым негодяем

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека. Его слова приводит РИА Новости.

Кожевников назвал критикующего Россию чеха конченым негодяем, занимающимся русофобией. «Мужик-то оказался гнилой, он флаги меняет на каждом повороте. Пусть Гашек задаст вопрос — как он сам к себе относится? Не думаю, что хорошо», — отметил он.

Ранее Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам. Бывший спортсмен заявил, что ни один атлет из России не может участвовать в международных турнирах из-за событий на Украине.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. Он призывал руководителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уйти в отставку из-за позиции по России. Также двукратный обладатель Кубка Стэнли отказался считать Матч всех звезд НХЛ праздником и назвал отвратительной рекламой присутствие российских хоккеистов на мероприятии.