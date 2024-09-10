Военкор задал Алаудинову два вопроса после задержания подравшихся в Анапе чеченцев

Военкор Котенок задал Алаудинову два вопроса после задержания чеченцев в Анапе

Военкор Юрий Котенок в Telegram-канале задал командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову два вопроса после того, как тот выступил в защиту участников драки в Анапе. Генерал-майор вступился за уроженцев Чечни, участвовавших в резонансном конфликте.

«Два вопроса: есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим», — обратился к офицеру журналист.

Котенок также задал вопрос о реакции общественности на происшествие в том случае, если бы национальности девушек и мужчин были изменены. Военкор подчеркнул, что участники драки должны ответить по закону. Он призвал не ориентироваться на эмоции и представить доказательства и обстоятельства происшествия публично.

Ранее Алаудинов высказался о конфликте с участием чеченцев, произошедшем в начале месяца в Анапе. По словам соратника Кадырова, участвовавших в драке чеченцев хотят посадить в тюрьму «по требованию сверху». При этом в отношении фигурантов, по его мнению, была избрала мера пресечения в виде заключения под стражу из-за их национальности.

3 сентября в соцсетях распространилось видео драки с участием нескольких мужчин в Анапе. Тогда сообщалось, что приезжие избили аниматоров после отказа их девушек в знакомстве с ними. Спустя два дня после инцидента силовики задержали двух уроженцев Кавказа. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.