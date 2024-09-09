Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов высказался о конфликте с участием чеченцев, произошедшем в начале месяца в Анапе. В своем Telegram он опубликовал 20-минутный видеоролик, посвященный этой теме.

По его словам, в инциденте приняли участие двое уроженцев Чечни, которые впоследствии были задержаны. Офицер пояснил, что теперь им грозит до семи лет тюрьмы, несмотря на то, что один из участников потасовки является активным помощником бойцам спецоперации на Украине. По словам Алаудинова, мужчина по имени Зелимхан трудится волонтером уже три года и доставляет в зону СВО «все возможное и невозможное». Кроме того, в зоне спецоперации находится его брат.

Причиной конфликта стал грубый отказ девушки познакомиться

По словам Алаудинова, изначально его земляки отдыхали в одном из заведений курортного города. В этот момент туда зашла девушка, с которой Зелимхан захотел познакомиться. Он подошел к ней и сказал, что она очень красивая, однако та, указал соратник Кадырова, отказалась от знакомства в грубой форме, высказавшись матом. Тогда же к ней подошла ее знакомая, которая продолжила общение с чеченцем в грубой форме и вовсе, продолжил Алаудинов, начала оскорблять весь народ Чечни и действующие подразделения Вооруженных сил России. «Видишь ли, что мы, чеченцы, тиктокеры, и что нас, оказывается, укропы тут, мы от них бежим толпами», — пояснил генерал. Эта информация была получена от свидетелей, также находившихся в заведении, объяснил он.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Тогда оскорбленный мужчина ответил девушкам также в грубой форме. При этом, как подчеркнул Алаудинов, чеченец не трогал их. Когда Зелимхан уже направился к выходу, на него, со слов генерала, набросились два аниматора. «Ну, они же герои. Они ж на СВО находятся. И один из этих аниматоров ударил Зелимхана», — продолжил он, отметив, что чеченец ответил своему оппоненту, после чего завязалась драка.

В результате дерущихся разняли дагестанцы, которые работали там охранниками. Однако и с ними вскоре произошла драка, переросшая в массовую.

Алаудинов считает, что чеченцев задержали из-за их национальности

По словам соратника Кадырова, участвовавших в драке чеченцев хотят посадить в тюрьму «по требованию сверху». При этом в отношении фигурантов, по его мнению, была избрала мера пресечения в виде заключения под стражу из-за их национальности.

«Две эти твари, которые оскорбляют чеченскую нацию — мы их никак, ни к чему не подтягиваем. (…) Видишь ли, они русские», — заявил Алаудинов. Он также задался вопросом, какие права есть у жителей Чечни. «Может, мы тоже не граждане Российской Федерации, мы просто не знаем, что являемся второсортными?» — поинтересовался он.

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Избиение аниматоров попало на видео. Удар в область лица также получила одна из девушек

3 сентября в соцсетях распространилось видео драки с участием нескольких мужчин в Анапе. Тогда сообщалось, что приезжие избили аниматоров после отказа их девушек в знакомстве с ними. Пострадавшие сообщали, что отдыхали вшестером — двое парней и четыре девушки, когда с одной из них захотел познакомиться посторонний мужчина. По их словам, он игнорировал ее отказы и настойчиво просил номер телефона. При этом, со слов компании, они общались с ним вежливо, тогда как он был агрессивен.

На видео попал момент, когда несколько мужчин набросились на двух молодых людей и начали валить их на землю, избивая кулаками и пытаясь задушить. Одна из их спутниц в какой-то момент попыталась заступиться за пострадавшего парня, но получила удар, что тоже попало на видео. Одного из молодых людей, по словам очевидцев, в результате избивали толпой. Его увезли на скорой.

Спустя два дня после инцидента силовики задержали двух уроженцев Кавказа, подозреваемых в нападении на группу аниматоров в Анапе. Это произошло на территории Кабардино-Балкарии. С ними проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.