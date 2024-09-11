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14:25, 11 сентября 2024Бывший СССР

Армения захотела развивать отношения с Японией по безопасности

Армения намерена развивать отношения с Японией в контексте безопасности

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Армения намерена развивать отношения с Японией в контексте диверсификации внешней политики и безопасности. Об этом заявил секретарь армянского Совбеза Армен Григорян на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он рассказал, что в ходе рабочего визита в Японию принял участие в круглом столе на тему «Региональная безопасность Южного Кавказа» и проекте «Перекресток мира» с участием японских дипломатов.

По его словам, в ходе дискуссии дипломаты коснулись ситуации в области региональной безопасности на Южном Кавказе и армяно-азербайджанских мирных переговоров. Он представил армянский проект «Перекресток мира» и его возможности. Также Григорян отметил, что с точки зрения диверсификации внешней политики и безопасности Армении важно разработать двустороннюю повестку с Японией.

Секретарь Совбеза Армении также отметил возможность участия Японии в развитии транспортной инфраструктуры в рамках проекта «Перекресток мира».

Ранее в МИД России заявили об отсутствии у Армении альтернативных гарантов стабильности. Директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян указал на неизменность обязательств перед Арменией в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, отметив при этом, что власти республики отходят от участия в общей работе организации.

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      Илья Таксюр
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