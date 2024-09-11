«Бастионы» Балтфлота выполнили электронные пуски на учениях

МО: БРК «Бастион» Балтфлота выполнили электронные пуски ракет на учениях «Океан»

Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Балтфлота выполнили электронные пуски ракет в ходе стратегического командно-штабного учения «Океан-2024». Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы отработали уничтожение кораблей условного противника и нанесение ударов по важным береговым объектам. «На одном из полигонов на побережье Калининградской области расчеты противокорабельных комплексов "Бастион" провели электронные пуски противокорабельных ракет "Оникс" по целям в Балтийском море, имитирующим группировку кораблей условного противника», — говорится в сообщении.

Пусковые установки развернули после совершения марша в указанный район с заранее оборудованными позициями. Ракетчики нанесли удары по кораблям условного противника, в роли которых выступили боевые корабли Балтфлота, и скрытно сменили огневую позицию. После перемещения и перезарядки расчетам назначили новые цели. В Минобороны добавили, что расчеты БРК также осуществили ряд мероприятий по маскировке и защите мест несения боевого дежурства от диверсантов.

В марте источник ТАСС сообщил, что сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс», которые используют в БРК «Бастион», получили новые активные головки самонаведения, позволяющие с высокой точностью поражать наземные цели.