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20:50, 11 сентября 2024Ценности

Эмили Ратаковски вышла в свет в расстегнутой рубашке без бюстгальтера

Модель Эмили Ратаковски посетила модный показ в рубашке без бюстгальтера

Фото: Tim Regas / SplashNews.com / Legion-Media

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вышла в свет в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

33-летняя манекенщица посетила модный показ в Нью-Йорке в частично расстегнутой оверсайз-рубашке. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя область декольте. Помимо этого, она надела черные широкие брюки и босоножки.

В качестве аксессуаров она предпочла сумку и солнцезащитные очки. Она распустила волосы и нанесла макияж.

Ранее Ратаковски опубликовала фото в наряде с глубоким декольте. Модель разместила серию снимков и видео, на которых предстала, стоя на балконе, в зеленом платье Gucci 2004 года длины макси.

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      Екатерина Ештокина
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