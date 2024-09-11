Гигантские самородки обнаружили на карьере в России

В Калининградской области добыли четыре гигантских янтарных самородка

Рекордное количество самородков обнаружили на российском карьере за две недели. Об этом сообщила пресс-служба Янтарного комбината.

В течение 14 дней из недр Приморского карьера работники янтарного комбината в Калининградской области извлекли четыре самородка, каждый весом более килограмма. Гигантские образцы добыли из старинного янтареносного пласта, сформированного десятки миллионов лет назад.

Самородки назвали «Офицерский», «Горняк», «Первоклассник» и «Сувенир Балтики». После очистки от горных пород, мытья и сушки их вес составил 1186 граммов, 1110 граммов, 1022 грамма и 2124 грамма соответственно.

Специалист-геммолог Янтарного комбината Анна Дугина рассказала, что залежи в Приморском карьере неравномерны: там есть как обедненные, так и обогащенные янтарем участки. При этом, пояснила она, в создании богатых самородками участков сыграли условия во время формирования пласта. Так, лесной пожар привел к обильному смолоистечению деревьев. Смола накапливалась и застывала в стволе, что привело к образованию крупных кусков янтаря.

Отмечается, что с начала года комбинат добыл 10 самородков весом более килограмма. Камни отправят на экспертизу в Гохран России. Специалисты должны оценить их и вынести заключение о том, являются ли они драгоценными.

Ранее сообщалось, что в России нашли один из обломков метеорита, ранее пролетевшего над Оренбургской областью. Тело космического происхождения, предположительно, являющееся обломком кровного болида, который россияне наблюдали в ночь на 27 июня, было найдено еще горячим сразу после падения. Тем временем в Красноярске появилось объявление о продаже «метеорита северного». Автор объявления установил цену за камень в 10 миллионов рублей.