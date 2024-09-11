Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:53, 11 сентября 2024Моя страна

Гигантские самородки обнаружили на карьере в России

В Калининградской области добыли четыре гигантских янтарных самородка

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Рекордное количество самородков обнаружили на российском карьере за две недели. Об этом сообщила пресс-служба Янтарного комбината.

В течение 14 дней из недр Приморского карьера работники янтарного комбината в Калининградской области извлекли четыре самородка, каждый весом более килограмма. Гигантские образцы добыли из старинного янтареносного пласта, сформированного десятки миллионов лет назад.

Самородки назвали «Офицерский», «Горняк», «Первоклассник» и «Сувенир Балтики». После очистки от горных пород, мытья и сушки их вес составил 1186 граммов, 1110 граммов, 1022 грамма и 2124 грамма соответственно.

Специалист-геммолог Янтарного комбината Анна Дугина рассказала, что залежи в Приморском карьере неравномерны: там есть как обедненные, так и обогащенные янтарем участки. При этом, пояснила она, в создании богатых самородками участков сыграли условия во время формирования пласта. Так, лесной пожар привел к обильному смолоистечению деревьев. Смола накапливалась и застывала в стволе, что привело к образованию крупных кусков янтаря.

Отмечается, что с начала года комбинат добыл 10 самородков весом более килограмма. Камни отправят на экспертизу в Гохран России. Специалисты должны оценить их и вынести заключение о том, являются ли они драгоценными.

Ранее сообщалось, что в России нашли один из обломков метеорита, ранее пролетевшего над Оренбургской областью. Тело космического происхождения, предположительно, являющееся обломком кровного болида, который россияне наблюдали в ночь на 27 июня, было найдено еще горячим сразу после падения. Тем временем в Красноярске появилось объявление о продаже «метеорита северного». Автор объявления установил цену за камень в 10 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал виновных в отказе Монголии арестовать Путина

      В России проверят обоснованность оптовых цен на хлеб

      Питавшийся семь раз в день бодибилдер умер в 36 лет

      Во Франции судят Авиньонского Монстра. Он 10 лет накачивал жену наркотиками и позволял незнакомцам насиловать ее

      Врач раскрыла причины синдрома «мертвых ягодиц»

      Россиянин провел в каяке 118 дней

      В Волгоградском областном театре стал работать робот-экскурсовод

      Гигантские самородки обнаружили на карьере в России

      Эмили Ратаковски вышла в свет в расстегнутой рубашке без бюстгальтера

      Звезда «Дома-2» не смогла переехать в новый дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше