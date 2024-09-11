Главе World Athletics захотели отказать в участии в выборах на пост главы МОК

МОК захотел отказать Себастьяну Коу в участии в выборах на пост президента

Международный олимпийский комитет (МОК) захотел отказать главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяну Коу в участии в выборах на пост президента организации. Об этом сообщает Inside the Games.

Согласно правилам МОК, в день выборов и в течение всего срока полномочий на посту главы МОК президент должен являться членом организации. Отмечается, что Коу является членом МОК как президент World Athletics, однако он покинет пост в 2027 году.

10 августа немец Томас Бах объявил о грядущем уходе с поста главы МОК. 70-летний функционер решил не продлевать полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции. Бах занимал должность с сентября 2013 года.

