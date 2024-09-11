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15:26, 11 сентября 2024Ценности

Наряд Бородиной на видео высмеяли в сети со словами «Леонтьев уже не тот»

Кадр: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина опубликовала ролик, в котором ее наряд высмеяли пользователи сети со словами «Леонтьев уже не тот». Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость разместила ролик, в котором позировала в сияющем серебристом наряде с брюками клеш и топом с вырезом в зоне декольте. В качестве аксессуаров она отдала предпочтение блестящему поясу и маленькой сумке в тон одежде.

Помимо этого, она надела обувь на каблуках и сделала объемную укладку с мелкими кудрями. Ее внешний вид завершил яркий макияж.

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Подписчики оценили внешность Бородиной в комментариях под постом. «Валерий Леонтьев уже не тот…», «Цыганщина», «Филипп Киркоров с AliExpress», «Ксюха мне тут Артемона напомнила», «Что за костюм, кошмар», «Я думала, что это Леонтьев» — написали они.

В августе Бородина повторила образ Собчак. Знаменитость разместила в сторис два снимка, на которых звезды примерили однотипные укороченные белые платья на широких бретелях и с асимметричными юбками.

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      Екатерина Ештокина
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