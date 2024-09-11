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13:09, 11 сентября 2024Экономика

Одна страна захотела поставлять российский газ в Европу вместо Украины

Глава Минэнерго Байрактар: Турция готова поставлять газ РФ в ЕС вместо Украины

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция готова осуществлять транзит российского газа в страны Евросоюза (ЕС) вместо Украины с 2025 года. Об этом заявил глава Министерства энергетики (Минэнерго) республики Алпарслан Байрактар, его слова приводит ТАСС.

Глава ведомства напомнил, что срок договора между РФ и Украиной о транзите российского газа в Европу истекает 31 декабря 2024 года. С учетом нежелания властей Украины продлевать это соглашение средиземноморская страна готова заменить Киев в данной схеме. Транзит российского топлива может осуществляться по трубопроводу «Турецкий поток». Объемы поставок по этому направлению могут составить около 16 миллиардов кубометров в год, пояснил Байрактар.

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Власти Украины ранее неоднократно заявляли о своем нежелании продлевать соглашение с Россией о транзите природного газа из РФ в Европу по территории республики. В частности, президент республики Владимир Зеленский утверждал, что в этом вопросе «поставлена точка», и с 2025 года поставки российского топлива по данному направлению осуществляться не будут.

До этого об отсутствии намерения продлевать транзитный договор заявлял и глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов. Государственная энергокомпании является контрагентом российского холдинга «Газпром» по этому соглашению. В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко утверждал, что потребность в продлении подобной сделки скоро отпадет и у европейских партнеров ввиду инициативы RepowerEU, которая подразумевает прекращение ЕС закупок не только трубопроводного, но и сжиженного природного газа (СПГ) из России.

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      Анатолий Акулов
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