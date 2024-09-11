Победительница «Пацанок» ответила на обвинения в нападении на спортсменку

Звезда «Пацанок» Каширина заявила, что не нападала с горшком на спортсменку

Победительница шестого сезона телепроекта «Пацанки», победительница первенства России по вольной борьбе Татьяна Каширина заявила, что не разбивала голову цветочным горшком обладательнице кубка Европы по футзалу Екатерине Шумковой. На обвинения в нападении она ответила в беседе с «Лентой.ру».

«Я никому ничего не разбивала цветочным горшком», — сказала Каширина.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что спортсменки случайно оказались за одним столиком в московском заведении «Тануки» 8 сентября. В ходе совместного времяпрепровождения Каширина якобы вела себя бесцеремонно, а на замечания Шумковой ответила, швырнув ей в голову цветочный горшок. Ей диагностировали сотрясение мозга.

В конце июня стало известно, что участниц «Пацанок» Бэллу Кузнецову и Костью Купер избили в Москве. Уточнялось, что у них завязался конфликт с мужчиной в баре на Покровском бульваре, после чего началась драка. Сообщалось, что Кузнецову с гематомой на голове отправили в медучреждение. Позднее она раскрыла подробности драки.

Шоу «Пацанки» выходит с 2016 года на канале «Пятница». Девушки, участвующие в проекте, должны за несколько недель изменить свое поведение и превратиться из «пацанок» в леди.

