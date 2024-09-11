Прах олимпийских чемпионов Белоусовой и Протопопова захоронили в Санкт-Петербурге

Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронили в Санкт-Петербурге

Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Чемпионат».

Церемония прошла в среду, 11 сентября, на Волковском кладбище. Урны с прахом фигуристов захоронили на дорожке Путешественников Литераторских мостков.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила недовольство из-за даты церемонии. Она отметила, что многие представители мира фигурного катания не смогли ее посетить, так как в эти дни находятся на закрытых прокатах сборной России в подмосковном Новогорске.

Протопопов скончался 31 октября 2023-го на 92-м году жизни. Белоусовой не стало в 2017 году, ей был 81 год. Вместе они выиграли Олимпийские игры в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968. Пара четыре раза подряд выигрывала золото чемпионатов мира и чемпионатов Европы.