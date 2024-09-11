Россия нарастила вывоз продовольственной продукции

Глава Минсельхоза Лут: с начала года поставки продукции АПК из РФ выросли на 8 %

С начала 2024 года суммарные объемы вывоза продукции агропромышленного комплекса (АПК) из России увеличились на восемь процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. О наращивании экспорта заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

Она уточнила, что с января российские агроэкспортеры вывезли за рубеж в общей сложности 70 миллионов тонн продукции АПК. За этот период времени они заметно расширили географию поставок. В частности, расширяется экспорт российской пшеницы в африканские и азиатские страны, отметила Лут.

С начала года отечественные экспортеры отправили более миллиона тонн пшеницы в Шри-Ланку, Эфиопию, Мали, Гамбию, Буркина-Фасо. Растут поставки и по другим направлениям, включая Ближний Восток. Например, пояснила она, российские аграрии начали экспортировать ячмень в Катар, а жмыхи (остатки сырья после холодного отжима масла из семян масличных культур) — в Марокко. Кроме того, в 2024 году начались поставки пшеницы в Сербию, а Индия и Египет впервые закупили российские соки, заключила Лут.

Ранее она спрогнозировала, что по итогам этого года отечественные агроэкспортеры смогут вывезти в страны БРИКС сельхозпродукцию на общую сумму в 16 миллиардов долларов. Если подобный сценарий реализуется, результат превысит прошлогодний уровень на миллиард. Глава Минсельхоза также добавила, что дружественные страны остаются приоритетными рынками сбыта российской продукции АПК.