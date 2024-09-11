Стали известны подробности контрактов испанских футболистов и их партнерш о сексе

Президент Национальной школы футбольных тренеров Испании (CENAFE) Мигель Галан рассказал подробности контрактов местных футболистов и их партнерш о сексуальных отношениях. Его слова приводит Antena 3.

В контракте может быть оговорено время, в течение которого может совершаться сексуальная близость между партнерами, а также виды сексуальных действий. Отдельный раздел посвящен видам контрацепции, которые будут использовать стороны.

Галан сообщил, что несколько игроков могли использовать контракт о сексуальном согласии. В частности, как минимум двое футболистов из Ла Лиги и один из третьего дивизиона.

20 мая стало известно, что бывший защитник каталонской «Барселоны» Марк Бартра заключил контракт со своей девушкой, при котором она обязана заниматься с ним сексом при каждой встрече. Отмечалось, что Джессика Гойкоэчеа футболиста поддерживает его.