Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:36, 11 сентября 2024Россия

Украина выпустила по Курской области управляемую авиабомбу

Курский губернатор Смирнов: над регионом сбили управляемую авиабомбу ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в среду, 11 сентября, выпустили по Курской области управляемую авиабомбу. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области», — сообщил Смирнов. Губернатор поблагодарил подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за работу.

В ночь на 11 сентября над Курской областью сбили один беспилотник. По данным Минобороны, еще один летательный аппарат перехватили над Белгородской областью, два — над Орловской.

Тем временем Россия начала контрнаступление в Курской области. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов, в свою очередь, сообщал, что ВС России уже освободили несколько населенных пунктов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Появились новые данные о контрнаступлении России в Курской области

      Власти Латвии обязали вывезти из страны машины с белорусскими номерами

      Жилой дом частично обрушился в столице российского региона

      Двигатель самолета со 173 пассажирами на борту загорелся в воздухе и попал на видео

      Трамп обвинил Байдена в связях с Россией и Украиной

      Названа дата первых выплат из остатков материнского капитала

      США могут разрешить ВСУ бить вглубь России в ближайшие недели. Почему для Киева важно получить одобрение Вашингтона?

      На Украине подтвердили удар «Искандера» по построению ВСУ в Сумской области

      Российский боец рассказал о пропавшей надежде выжить в боях с ВСУ под Курском

      Штаб Харрис призвал Трампа провести новые дебаты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше