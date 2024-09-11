Украина выпустила по Курской области управляемую авиабомбу

Курский губернатор Смирнов: над регионом сбили управляемую авиабомбу ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в среду, 11 сентября, выпустили по Курской области управляемую авиабомбу. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области», — сообщил Смирнов. Губернатор поблагодарил подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за работу.

В ночь на 11 сентября над Курской областью сбили один беспилотник. По данным Минобороны, еще один летательный аппарат перехватили над Белгородской областью, два — над Орловской.

Тем временем Россия начала контрнаступление в Курской области. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов, в свою очередь, сообщал, что ВС России уже освободили несколько населенных пунктов.