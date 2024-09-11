Украинский футболист прокомментировал сообщения о побеге в Белоруссию

Экс-вратарь «Днепра» Шелихов назвал догадками сообщения о побеге в Белоруссию

Бывший игрок сборной Украины по футболу Денис Шелихов назвал догадками сообщения о том, что он сбежал в Белоруссию через реку Тису. Об этом он рассказал украинскому спортивному порталу Sport-express.ua, передает РБК.

«Ну это ваши догадки и предположения тех ребят, что вам сказали, вот они лучше знают, поэтому пусть Вам и рассказывают», — прокомментировал он публикации в СМИ.

Ранее сообщалось, что летом 2024 года у 35-летнего вратаря истек контракт с командой «Виктория» из Сум. По данным СМИ, спортсмен хотел избежать мобилизации, в связи с чем он стал тщательно готовить свой побег из страны, в частности, обучаясь плаванию в ластах. Вскоре он переплыл реку Тису и оказался в Румынии. Оттуда он приехал в Белоруссию, где и подписал контракт с местной командой.

