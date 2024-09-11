В Минобороны раскрыли потери ВСУ на курском направлении с начала вторжения в Россию

Минобороны: ВСУ потеряли в боях на курском направлении более 12 200 военных

С начала вторжения на российскую территорию Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 12 200 военнослужащих. Такие данные раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в регионе.

Кроме того, Киев лишился 656 боевых бронированных машин, 401 автомобиля, 96 танков, 90 артиллерийских орудий, 77 бронетранспортеров и 42 боевых машин пехоты. Также уничтожены 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, 22 станции радиоэлектронной борьбы, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, восемь единиц инженерной техники, семь радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и две — противовоздушной обороны.

В ведомстве добавили, что Вооруженные силы России продолжают отражать вторжение ВСУ в Курскую область. Помимо ударов по украинским войскам на территории российского региона, атакуются резервы Киева в Сумской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Россия вернула под свой контроль около десяти населенных пунктов Курской области, однако их названия он не привел.

Вечером 10 сентября появились данные о масштабном контрнаступлении России в Курской области. По неофициальным данным, ВСУ выбиты из населенных пунктов Снагость, Апанасовка, Коренево, Кульбаки, Мартыновка и Нечаев. Также зачищены Гордеевка и 10-й Октябрь.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ пошли на штурм государственной границы. В результате украинские военные зашли на территорию России и взяли под контроль ряд населенных пунктов. По данным регионального Минздрава на 10 сентября, в результате пострадали 243 мирных жителя региона, среди которых 11 детей.