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10:14, 11 сентября 2024Спорт

В НХЛ сделали прогноз на допуск сборной России к Олимпиаде-2026

Замкомиссара НХЛ Дэйли: ожидаю, что сборную России не допустят к Олимпиаде-2026

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сделал прогноз на участие сборной России в Олимпийских играх-2026. Его слова приводит TSN.

«Во время Олимпийских игр в Париже Международный олимпийский комитет не разрешил российской сборной выступать. Я ожидаю, что то же самое правило будет применяться к зимним Олимпийским играм в 2026 году», — заявил он. При этом Дэйли допустил участие сборной России, если произойдет резкое изменение мировых событий.

Ранее стало известно, что игроки лиги примут участие в Играх 2026 и 2030 годов. Последний раз представители НХЛ выступали на Олимпиаде в 2014 году в Сочи.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от участия в соревнованиях под своей эгидой. Вопрос об участии россиян в Играх-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, на данный момент не решен.

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