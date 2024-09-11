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15:57, 11 сентября 2024Экономика

В России ответили на заявление ЕС о способности обойтись без российского газа

Джабаров назвал лукавством заявление ЕС о способности обойтись без газа из РФ

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон о способности Евросоюза (ЕС) обойтись без транзита российского газа, осуществляемого через Украину. Позицию Симсон в беседе с «Лентой.ру» сенатор назвал лукавством.

Ранее Симсон заявила, что, даже с учетом того, что Евросоюз все еще получает «впечатляющий объем газа из России», объединение «готово жить без соглашения о транзите газа между Россией и Украиной», срок действия которого истекает 31 декабря.

«Пусть обходятся, мы же свой газ никому не навязываем. Я думаю, что она лукавит. Они все равно получают наш газ, который идет через третьи стороны, в результате чего только возрастает цена. Ближайшая зима подтвердит мои слова: мало того что им не хватит газа на обогрев, им не хватит газа на обеспечение производственных мощностей, работу электростанций. Это большая потеря для Евросоюза», — отметил Джабаров.

5 сентября президент России Владимир Путин, комментируя позицию Украины по транзиту газа, указал на нежелание европейских потребителей российского газа влиять на ситуацию, отметив, что из-за прекращения транзита объемы газа, которые поступают в страны ЕС, сократятся.

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В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что руководство государственной энергокомпании «Нафтогаз Украины» не будет продлевать договор с российским холдингом «Газпром», срок действия которого истекает в конце 2024 года.

После истечения действующего срока соглашения транзит российского природного газа через газотранспортную систему Украины в европейские страны осуществляться не будет, пояснил он. «Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка», — отмечал украинский лидер.

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      Варвара Кошечкина
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