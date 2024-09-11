Захарова высказалась о предвыборных дебатах Трампа и Харрис

Захарова сравнила дебаты в США с «Титаником»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о прошедших теледебатах между кандидатами в президенты США от республиканцев и демократов Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Дипломат охарактеризовала дискуссию как шоу. Она пояснила, что выступавшие на дебатах люди, «очевидно, не несут ответственности за свои слова». Захарова также сравнила кандидатов в президенты США с «Титаником». «Кто победил, по-вашему? Это имеет какое-то значение? Там до айсберга осталось 15 минут», — отметила она.

Перед беседой Харрис и Трамп пожали друг другу руки, однако практически сразу стороны начали обвинять друг друга во лжи, при этом критике подвергалось каждое утверждение оппонента. Во время выступлений политики 12 раз упомянули российского лидера Владимира Путина и 11 раз — Россию.