В регионе России жертвами атак ВСУ с начала СВО стали свыше 250 человек

В Белгородской области с начала СВО свыше 250 человек стали жертвами атак ВСУ

Жертвами обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области с начала проведения специальной военной операции (СВО) стали более 250 человек. Больше полутора тысяч жителей пострадали, сообщил председатель областной думы Юрий Клепников, его цитирует РИА Новости.

«Более полутора тысяч [человек] получили ранения различной степени тяжести, в том числе дети. Из-за высокой степени угрозы жизни и здоровью не могут проживать в своих домах десятки тысяч людей», — сказал он.

Клепиков добавил, что обстрелы ВСУ Белгородской области повредили свыше 32 тысяч жилых домов и квартир. Кроме того, около 10 тысяч автомобилей оказались повреждены.

В Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны Украины и попыток проникновения диверсионных групп введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Аналогичные меры действуют в Курской области где более месяца продолжаются бои с ВСУ. Россия уже начала контрнаступление в Курской области.