Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:18, 11 сентября 2024Россия

В регионе России жертвами атак ВСУ с начала СВО стали свыше 250 человек

В Белгородской области с начала СВО свыше 250 человек стали жертвами атак ВСУ

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Жертвами обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области с начала проведения специальной военной операции (СВО) стали более 250 человек. Больше полутора тысяч жителей пострадали, сообщил председатель областной думы Юрий Клепников, его цитирует РИА Новости.

«Более полутора тысяч [человек] получили ранения различной степени тяжести, в том числе дети. Из-за высокой степени угрозы жизни и здоровью не могут проживать в своих домах десятки тысяч людей», — сказал он.

Клепиков добавил, что обстрелы ВСУ Белгородской области повредили свыше 32 тысяч жилых домов и квартир. Кроме того, около 10 тысяч автомобилей оказались повреждены.

В Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны Украины и попыток проникновения диверсионных групп введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Аналогичные меры действуют в Курской области где более месяца продолжаются бои с ВСУ. Россия уже начала контрнаступление в Курской области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о попытке захвата десантом ВСУ буровой платформы в Черном море

      Нарколог развеяла миф о безопасной дозе алкоголя

      Россияне устремились за город

      Россиянам с маленькими хрущевками посоветовали снести в них стены

      Наряд Бородиной на видео высмеяли в сети со словами «Леонтьев уже не тот»

      Подозреваемому в аферах с недвижимостью бывшему главе российского города продлили арест

      ВСУ атаковали Тульскую область десятиметровой ракетой. Целью мог быть газопровод — рядом нашли воронку

      В Харьковской области расширят зову принудительной эвакуации

      На Украине испытали дрон с советской «Мухой»

      Захарова предрекла неконтролируемую эскалацию конфликта из-за поставок вооружений Киеву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше