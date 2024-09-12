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10:32, 12 сентября 2024Моя страна

Челябинцев пригласили «выйти» в открытый космос

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Челябинцев пригласили «выйти в открытый космос». Соответствующий материал публикует портал «Хорошие новости».

Выяснилось, что 12 сентября россияне смогут примерить роль космонавта и узнать о ракетостроении на мероприятии «ИЦАЭ Open. Выхожу в космос», которое пройдет в Информационном центре атомной энергии. Кроме того, местные жители смогут «выйти» в открытый космос с помощью имитации.

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В ходе фестиваля художник Антон Михаленков проведет мастер-класс «Рисуем как Леонов»: участники смогут все вместе изобразить космические технологии будущего. Затем гостям покажут фильм «12 минут во Вселенной». Посетители узнают о внештатных ситуациях, с которыми столкнулся Леонов во время своего первого выхода в открытый космос.

«Потом устроим разбор отрывков фильма с точки зрения ракетостроения и психологии с нашими экспертами Виктором Федоровым, директором центра ракетно-космической техники имени академика Макеева и Анастасией Новохацки, главным медицинским психологом Челябинской области», — рассказали в ИЦАЭ и добавили, что участие абсолютно бесплатное.

В сентябре в Челябинске также проведут масштабную вечеринку в стиле 1990-х.

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      Карина Черных
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