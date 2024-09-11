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10:31, 11 сентября 2024Моя страна

В Челябинске проведут масштабную вечеринку в стиле 1990-х

Фото: Neal E. Johnson / Unsplash

В Челябинске проведут масштабную дискотеку в стиле 1990-х годов. Соответствующий материал публикует местный портал «Хорошие новости».

Известно, что на фестивале выступят такие исполнители, как КАР-МЭН, Юля Волкова, Мальчишник, Отпетые Мошенники, Вирус, Золотой состав Стрелок, Игорек и МС ЖАН. При этом на мероприятии будет существовать дресс-код, предполагающий наряды в стиле 1990-х и яркий макияж для женщин.

«Невозможно описать словами, что чувствует артист, когда видит десятки тысяч людей в малиновых пиджаках, пионерских галстуках, ярких лосинах, которые кричат, танцуют и громко поют твои песни. На этом фестивале мы все, артисты и зрители, возвращаемся в прошлое, в наше детство и на несколько часов забываем обо всем», — отметила исполнительница Ольга Лаки.

В августе в Магнитогорске провели забег в свадебных платьях.

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      Карина Черных
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