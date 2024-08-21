В Магнитогорске провели забег в свадебных платьях в парке «Притяжение»

В Магнитогорске провели «забег невест» от движения «5 верст». Подробности мероприятия публикует местный портал «Хорошие новости Челябинск».

Участники тематической пробежки бежали пять километров в свадебных платьях. Известно, что активисты каждую субботу организуют пробежки с определенной тематикой. Всего до финиша дошли 70 магнитогорцев, а в организации забега приняли участие 16 волонтеров. Незамужним спортсменкам также бросали свадебный букет.

«Букет невесты не поймала, но зато повеселились на забеге "Сбежавшая невеста"», — высказалась о событии его участница Эльвира Тинибаева. Пробежки проходят каждую субботу в 9 утра, в парке «Притяжение».

Ранее город в Кемеровской области оказался в Книге рекордов России после того, как там приготовили самое большое испанское блюдо — паэлью. Установлен рекорд был на Фестивале парковой культуры «ПРОпикник».