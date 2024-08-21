Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:58, 21 августа 2024Моя страна

В Магнитогорске провели забег в свадебных платьях

В Магнитогорске провели забег в свадебных платьях в парке «Притяжение»

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Магнитогорске провели «забег невест» от движения «5 верст». Подробности мероприятия публикует местный портал «Хорошие новости Челябинск».

Участники тематической пробежки бежали пять километров в свадебных платьях. Известно, что активисты каждую субботу организуют пробежки с определенной тематикой. Всего до финиша дошли 70 магнитогорцев, а в организации забега приняли участие 16 волонтеров. Незамужним спортсменкам также бросали свадебный букет.

Материалы по теме:
«Все делали, как я хотела» Как традиционная кавказская свадьба изменилась под напором феминизма?
«Все делали, как я хотела»Как традиционная кавказская свадьба изменилась под напором феминизма?
20 августа 2021
«Как будто вернулся в молодость» Царская ягода, советская тоска и спа-отели: чем заняться туристу в Карелии
«Как будто вернулся в молодость»Царская ягода, советская тоска и спа-отели: чем заняться туристу в Карелии
16 октября 2020

«Букет невесты не поймала, но зато повеселились на забеге "Сбежавшая невеста"», — высказалась о событии его участница Эльвира Тинибаева. Пробежки проходят каждую субботу в 9 утра, в парке «Притяжение».

Ранее город в Кемеровской области оказался в Книге рекордов России после того, как там приготовили самое большое испанское блюдо — паэлью. Установлен рекорд был на Фестивале парковой культуры «ПРОпикник».

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Истребитель ВСУ сбит при попытке ударить по Курской области

      Интернет Илона Маска оказался спасением для фермеров

      Лекарства от редкого вида рака стали недоступны для большинства пациентов

      Три горячие точки образовались в Курской области

      Дрон ВСУ сбили на Крайнем Севере. Он пролетел 1800 километров и мог атаковать военный аэродром

      В США признали уничтожение лучших бригад ВСУ под Курском

      Россиянку осудят за совершенную четверть века назад расправу над случайным знакомым

      Саша Бортич рассказала о предложении продать яйцеклетку

      Россиян предупредили об опасных инфекциях в готовой еде из доставки

      Назван простой способ избавиться от муравьев в доме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше