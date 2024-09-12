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20:50, 12 сентября 2024Мир

Финляндия опровергла причастность к атаке дронов на Мурманскую область

Генштаб ВС Финляндии опроверг участие в атаке дронов на Мурманскую область

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Генштаб Оборонительных сил Финляндии опроверг заявления о причастности к атаке украинских дронов на Мурманскую область с территории страны. Об этом сообщает Yle.

«Финская территория никогда не использовалась и не будет применяться для таких враждебных действий против России», — отмечает ведомство.

В генштабе добавили, что Хельсинки «следят за ситуацией».

11 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что над регионом были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата. Telegram-канал Mash сообщил, что атаковавшие дроны были якобы запущены из Финляндии. Канал со ссылкой на карту полетов сообщил, что перед атакой около российско-финской границы курсировали два шведских разведчика.

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      Дарья Устьянцева
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