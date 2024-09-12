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10:01, 13 сентября 2024Наука и техника

Sony выпустит компактную PlayStation

TheGamer: Sony представит мини-консоль PlayStation в 2026 году

Фото: Paul Sakuma / AP

Японская корпорация Sony начала работу над новой портативной консолью. Об этом сообщает издание TheGamer.

Журналисты медиа сослались на известного инсайдера под ником Moore's Law Is Dead. Тот заявил, что Sony может выпустить компактную консоль, которая может воспроизводить некоторые игры, ранее вышедшие на стационарной PlayStation. Девайс покажут не раньше 2026 года.

По словам автора TheGamer, инсайдер впервые рассказывал о мини-приставке еще в феврале, но на его сообщение обратили внимание только сейчас. Это связано с тем, что Moore's Law Is Dead крайне точно предсказал характеристики консоли PlayStation 5 Pro.

Автор также отметил, что новая портативная приставка получит 18 вычислительных блоков (CU). Для сравнения, PS5 имеет 36 вычислительных блоков. По мнению журналистов, новая компактная приставка сможет как минимум запускать все игры, вышедшие для PlayStation 4.

Последней компактной приставкой Sony оказалась PlayStation Portal, которая вышла в ноябре 2023 года. Однако девайс не является независимым — для его работы необходимо подключение к консоли PS5. В разное время японская фирма выпускала портативные приставки PlayStation Portable, PSP Go, PlayStation Vita.

В начале сентября на сайте PlayStation появился раздел с восстановленными консолями. Бывшие в употреблении PS5 оценили на 100 долларов дешевле новых приставок.

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      Андрей Ставицкий
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