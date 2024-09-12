Кендалл Дженнер сменила имидж

Американская модель Кендалл Дженнер укоротила волосы и окрасила их в блонд

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер показала новую внешность после смены имиджа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица предстала перед камерой в черном топе, кожаном пиджаке прямого кроя и синих джинсах. При этом знаменитость продемонстрировала укороченные по плечи волосы, которые она окрасила в блонд.

Пользователи сети оценили трансформацию модели в комментариях под постом. «Ты такая горячая! Барби-блондинка», «Красотка! Не узнать», «Мне нравится этот цвет», «Идеальна во всех отношениях», — заявили поклонники.

Ранее в сентябре российская актриса Елизавета Боярская также показала новую внешность после смены имиджа.