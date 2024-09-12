Поклонская отреагировала на призывы оградить от нее детей после проведенного урока

Поклонская после урока о язычестве упрекнула критиков в недостатке образования

Общественники, выступившие с критикой проведенного советником генпрокурора Натальей Поклонской урока о рунах и язычестве в школе в Херсонской области, компенсируют недостаток образования агрессией и нападками. Об этом заявила сама Поклонская в личном Telegram-канале.

Она упрекнула критиков, в том числе публиковавших призывы оградить от нее детей, в недалекости и желании задавить ее «авторитетом и большинством». «Знание является силой, доступной не каждому (...) люди несведущие, по обыкновению, боятся тех, кто умнее их, или тех, кто хочет знать больше них», — отреагировала на критику советник генпрокурора.

Она добавила, что вопрос о рунах, древних легендах и символах подняли сами школьники. «Кто ж виноват, что дети Херсона оказались умнее многих "именитых дядек" из других регионов нашей страны», — подытожила Поклонская.

О проведенном Поклонской уроке стало известно 11 сентября. Позже появились фотографии, на которых общественница запечатлена на фоне доски, исписанной рунами.

При этом, как написал в блоге депутат Госдумы от Херсонской области Игорь Кастюкевич, урок Поклонской был посвящен и общественно-политическим вопросам. «Она рассказала им (детям) о том, как в 2014-м году Крым вернулся в состав России, и каково было быть участником этих событий. (...) Поговорила политический и государственный деятель с детьми и о мечтах, о том, как делать так, чтобы они становились реальностью», — рассказал политик.